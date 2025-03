Juventusnews24.com - Convocati Portogallo, Roberto Martinez ha diramato la lista per il doppio impegno in Nations League: la scelta sugli juventini

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, il CTha stilato l’elenco dei disponibili per ilcontro la Danimarca in: le decisioni su Conceicao e Renato Veigaha svelato l’elenco deiper il. In vista deldicontro la Danimarca, il CT della nazionale lusitana ha deciso di puntare su una rosa corposa.Nelladeivalevole per la sosta per le Nazionali di marzo, lo spagnolo ha deciso di inglobare anche Francisco Conceicao e Renato Veiga della Juve. Out, invece, Alberto Costa.Leggi su Juventusnews24.com