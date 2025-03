Internews24.com - Convocati Olanda, la decisione su Dumfries e De Vrij: ecco la lista completa di Koeman

di Redazione, lasue Deladiper gli impegni di Nations LeagueTra i giocatori dell’Interdall’per i quarti di finale di Nations League contro la Spagna, l’unico presente è Denzel. Il laterale nerazzurro, attualmente tra i giocatori più in forma della squadra di Inzaghi, è stato inserito dal commissario tecnico Ronaldnellaper la doppia sfida contro le Furie Rosse.Presenting our #NationsLeague quarter-final squad! ??#NothingLikeOranje pic.twitter.com/R9MYj3UDSO— OnsOranje (@OnsOranje) March 14, 2025Assente invece Stefan De, che non prenderà parte agli impegni della nazionale a causa di un’infiammazione al ginocchio, un problema che mette in dubbio anche la sua disponibilità per la trasferta di domenica contro l’Atalanta a Bergamo.