Juventusnews24.com - Convocati Olanda, Koeman ha stilato l’elenco per la pausa delle Nazionali: ci sarà Koopmeiners? La scelta ufficiale

di Redazione JuventusNews24, il CT degli Oranje, Ronaldha listatodei giocatori disponibili per laper le: ecco lasu TeunLaper lesi sta avvicinando e con essa anche le convocazionivarie selezioni. Oggi è toccato all’rendere noti i suoi. Come si può apprendere dal profilo X degli Oranje, è stato svelata anche la decisione su Teun.Presenting our #NationsLeague quarter-final squad! ??#NothingLikeOranje pic.twitter.com/R9MYj3UDSO— OnsOranje (@OnsOranje) March 14, 2025Il centrocampista della Juvea disposizione del CT Ronald, che punta su di lui per questa sosta.Leggi su Juventusnews24.com