Convocati Olanda in Nations League | Inter un assente e un presente!

Diramata la lista dei giocatoridall’per i quarti di finale dicontro la Spagna. Questa la decisione in merito a Denzel Dumfries e Stefan De Vrij.– Ronald Koeman ha deciso di convocare Denzel Dumfries per le due sfide dei quarti di finale didell’contro la Spagna. Diverso il discorso per quanto riguarda Stefan De Vrij, il quale non figura nella lista diramata dal tecnico olandese per i due impegni contro le “Furie Rosse”. Una scelta che fa sicuramente sorridere l’allenatore dell’Simone Inzaghi, il quale potrà lavorare con entrambi i difensori centrali di ruolo durante la sosta per le Nazionali. Un aspetto da non sottovalutare per una squadra, come quella nerazzurra, chiamata ad affrontare tre competizioni in cui si intende recitare un ruolo da assoluti protagonisti.