Internews24.com - Convocati Italia, le scelte di Spalletti per la Nations League! Un big dell’Inter escluso? I dettagli

di Redazione, lediper la! Un big? Isulle decisioni del commissario tecnicoSono finalmente arrivate le convocazioni di Lucianoper la Nazionalena, pronta a giocarsi i quarti di finale dicontro la Germania, nel doppio impegno in programma il 20 e 23 marzo. Tra i nomi in lista, per l’Inter confermate le presenze di Bastoni, Barella e Frattesi, mentre tra gli esclusi troviamo Acerbi, Darmian, ma soprattutto Dimarco, che potrà quindi recuperare dal suo problema fisico.??, idell’: ci sono Bastoni, Barella e Frattesi. Restano a Milano Dimarco, Acerbi e Darmian pic.twitter.com/gGoES6l6Qm— Daniele Mari (@marifcinter) March 14, 2025L’ELENCO DEIPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).