Ilrestodelcarlino.it - Controllo di vicinato: siglato l’accordo tra il sindaco Corti e il prefetto Cocciufa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Viano ha sottoscritto ufficialmente il patto deldi. Ildi Reggio Maria Ritae ilvianese Fabriziohannoil protocollo di intesa alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, deldi Reggio e della Provincia. L’iniziativa si inserisce in un’ottica di implementazione degli strumenti di sicurezza integrata e ha l’obiettivo di potenziare il rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni, promuovendo lo sviluppo del senso civico di appartenenza. L’idea in sé è quella di incrementare e rendere più efficaci i contatti tra gli abitanti del quartiere, ’vedette’ di eventuali problemi legati alla sicurezza, e le forze dell’ordine. L’esigenza di attivare questa collaborazione era emersa in occasione dell’incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica itinerante che si è svolto a Scandiano il 27 novembre con i Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia della quale fa parte Viano.