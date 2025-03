Ilfattoquotidiano.it - “Contro i disturbi alimentari serve il sostegno psicologico gratuito. Ora sportelli d’ascolto in tutte le scuole”: la protesta degli studenti

La ReteMedi ha lanciato per il 14 marzo, in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata aidella nutrizione e dell’alimentazioni, prevista il 15 marzo, una mobilitazione davanti al ministero della Salute a Roma per chiedere un cambiamento radicale nelle politiche sulla salute mentale. Bianca Piergientili, coordinatrice regionale della rete nel Lazio, a ilfattoquotidiano.it ha spiegato perché tornano a manifestare con lo slogan “Vogliamo più dei vostri spicci”: “La salute mentale è un diritto, non una questione di soldi. Quello che chiediamo è che venga garantito a tutti une accessibile, che vada oltre le soluzioni temporanee o i bonus una tantum che non affrontano la situazione strutturalmente”. I dati suidel comportamento alimentare fotografano una situazione preoccupante.