Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Sono in totale disaccordo con Prodi, il piano di riarmo porterà a una maggiore asimmetria nella Ue”. Scintille con Formigli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incon Romano, perché se oggi noi partiamo coldieuropeo da 800 miliardi e spendiamo male quei soldi, avremoUe unamilitare. In questo momento non c’è un progetto europeo comune di difesa. Ildici allontana dall’obiettivo di una difesa comune, ma soprattutto da unaintegrazione politica ed economicaUe“.le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) dal presidente del M5s, Giuseppe, rispondendo a una domanda di Corradosulla posizione di Romano, secondo cui ilReArm Eu da 800 miliardi rappresenterebbe un primo step per arrivare alla difesa comune.spiega che, al contrario, quelprodurrebbe ancora piùall’interno della Ue, spiegando che “al saldo finale” Francia e Germania risulteranno avvantaggiati sul terreno militare rispetto a paesi come l’Italia.