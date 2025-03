Consob Savona | integrare innovazioni tecnologiche nella vigilanza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 mar. (askanews) – L’attività disui mercati richiede “una più esatta integrazione tra il vecchio sistema e le”. Lo ha affermato il presidente della, Paolo, nel suo intervento in chiusura della conferenza per il 50esimo anniversario dell’autorità. Nel dibattito “è emerso anche chiaramente che i linguaggi giuridici sono distinti dai linguaggi economici”, ha rilevato. I primi vogliono rivedere la regolamentazione generale della società, i secondi quella dell’imprenditoria: “il punto è capire se si possono conciliare queste due visioni”. “Ho seguito con attenzione il susseguirsi degli interventi nel corso di questa proficua giornata di lavori. Non mi prefiggo di riassumere punto per punto i suggerimenti che ci sono stati offerti per il futuro dellasvolta dallain un contesto in grande mutamento.