Conferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: quando parla il tecnico bianconero. Ufficiali data e ora

di Marco Baridon pre, : il alla vigilia del match in programma al Franchi. e ora Ultima partita prima della sosta delle Nazionali per la, che domenica pomeriggio giocherà alle ore 18:00 contro la. Prima di entrare nel vivo della partita del Franchi, ci sarà spazio per la presentazione di questa partita. Questo compito toccherà anche a, la cui è stata finalmente fissata. Come appreso da ntusNews24, la di pre si terrà domani, domenica, 15 marzo 2025 alle ore 11:30.