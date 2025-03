.com - Conference League, Fiorentina-Panathinaikos 3-1: tris viola e quarti di finale

(Adnkronos) – Ladi Palladino cala ilal Franchi battendo 3-1 il, nella gara di ritorno degli ottavi di, grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean, dopo il ko per 3-2 dell’andata in Grecia, e stacca il biglietto per idididove incontrerà gli sloveni del Celje che ha eliminato il Lugano ai rigori. Primo tempo dominato dai. All’11’ Gudmundsson ci prova da posizione defilata, palla messa in angolo da Dragowski. Un minuto dopo lapassa grazie al mancino potente dal limite di Mandragora che infila Dragowski per l’1-0. Al 17? palla geniale di Fagioli ancora per Mandragora che di destro impegna Dragowski che mette in angolo. Al 24? laraddoppia grazie a Guðmundsson che va via, entra in area e conclude in porta con la deviazione di Arao quanto basta per beffare Dragowski sul primo palo per il 2-0.