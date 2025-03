Bergamonews.it - Confcommercio Bergamo, via alla formazione dei presidenti

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento annuale diper idelle diverse categorie di, con un titolo provocatorio e attuale ‘Sono in call ma dimmi pure‘, con focus sul tempo, il suo valore e la sua gestione.Laha infatti preso spunto dfamosa citazione di John Ronald Reuel Tolkien, “Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato”, punto di partenza per una riflessione profonda sul suo uso consapevole e ottimale.Il tempo e la contemporaneità sembrano infatti oggi in conflitto: viviamo simultaneamente in due mondi, quello fisico e quello digitale, con la sensazione di non possedere abbastanza tempo per navigare entrambi con la stessa consapevolezza e presenza. Questa condizione ci porta a sviluppare un costante senso di ‘fretta’ e di deficit temporale, che incide non solo sulle nostre prestazioni professionali, ma anche sulle nostre relazioni e sul benessere personale.