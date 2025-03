Lettera43.it - Concorso Inps 2025 per 1.530 diplomati: requisiti, prove, domanda e quando esce il bando

Ilpersi conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per chi aspira a un impiego nella Pubblica amministrazione. Con 1.530 posti disponibili rappresenta un’importante opportunità lavorativa presso l’. Non è ancora stata ufficializzata una data precisa per la pubblicazione del, ma è probabile che avvenga entro l’estate. Una volta pubblicato, i candidati dovranno presentare latramite il portale InPa, per il quale è necessario essere in possesso di un’identità digitale Spid o di una Carta d’identità elettronica (Cie).di partecipazione al(Imagoeconomica).Per partecipare alè richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore valido per l’accesso all’università. In aggiunta:Per i 38 posti riservati alla Provincia autonoma di Bolzano è necessario il patentino di bilinguismo (italiano/tedesco);Per i profili tecnici e informatici potrebbe essere richiesto un diploma specifico o esperienza documentata nel settore.