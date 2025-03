Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, via alla proroga e stop ai forfettari

Il Consiglio dei Ministri ha rimescolato le carte e ha deciso di concedere più tempo ai contribuenti per salire a bordo del. La scadenza si allunga fino al 30 settembre 2025, ma c’è un dettaglio che non farà piacere a tutti: irestano fuori dal gioco.Dal 2025, chi aderisce a questo regime fiscale non potrà più beneficiare di questo strumento, scelta motivata dscarsa adesione dell’anno precedente e dalle pressioni delle associazioni di categoria.aiFine della corsa per i. Dal 2025, chi opera con questo regime fiscale dovrà dire addio al. La scelta non è casuale: le adesioni nel 2024 sono state poche e le associazioni di categoria hanno fatto pressioni per eliminarli dpartita.