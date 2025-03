Concordato per partite Iva, termini dell'adesione prorogati di due mesi. Ma i forfettari saranno esclusi

Leggi su Open.online

Duein più per decidere se aderire o meno alpreventivo biennale 2025-2026. LeIva avranno tempo fino al 30 settembre, e non più fino al 31 luglio, per scegliere se accordarsi con il Fisco secondo iprevisti. In poche parole, pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni (come nel regime ordinario) ma secondo quanto l’Agenzia delle Entrate ha preventivato. Una proroga in qualche modo forzata dal fatto che al momento 2 milioni diIva non hanno aderito al patto. Contro i circa 750mila che invece hanno scelto di sottoscriverlo. La decisione, contenuta in un decreto legislativo correttivo approvato ieri in Consiglio dei ministri, porta con sé ulteriori modifiche. Non ultima l’one dei(o flat tax) dall’accordo.Ie l’one dalLa loro introduzione era stata compiuta in via del tutto sperimentale un anno fa.