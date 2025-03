Ilnapolista.it - Conceiçao: «Le chiacchiere su di me? A volte si manca di rispetto a chi lavora ancora qua»

Sergio, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Le parole del tecnico riportate da Tmw.Leggi anche:, al Milan il suo ego gli si sta ritorcendo contro (A Bola): «»Quanto utile la settimana senza impegni settimanali?«Molto molto importante. Per noi è importantere su delle situazioni di gioco e anche a livello fisico: ne avevamo bisogno. La risposta dei ragazzi è stata fantastica nello spirito. Mi piace vedere lo spirito che hanno anche nella partitella: sono allegri, sono contenti. Stiamondo su cose su cose non abbiamo maito tutti assieme».Tre gol e tre punti per riaccendere gli occhi dei giocatori?«Lottiamo tutti i giorni per avere una evoluzione come squadra.