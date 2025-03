Con uno scatto d'orgoglio l'Europa "ritrova" la strada

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 marzo all’interno della rubrica SpigolaturePer nostra fortuna, non tutti i “Trump” vengono solo per nuocere. L’agguato che l’autocrate americano di derivazione repubblicana ha teso, con la violenta complicità del suo vice Vance, al derelitto presidente ucraino Zelensky, ha terremotato gran parte del “globo terracqueo” almeno per un po’ di giorni: il tempo necessario perché le vicende, che hanno visto il capo del Cremlino e quello della Casa Bianca compiacersi vergognosamente l’uno dell’altro, venissero riguardate più da vicino e dal di dentro soprattutto in base alle conseguenze che hanno determinato. L’euforia iniziale ha incominciato così a calare e oggi potrebbe riprendere attualità quella che anticamente si bollò come “vittoria di Pirro” (275 a.