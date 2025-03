Ilrestodelcarlino.it - "Con questo Sassuolo mi sento in debito"

Studia da ‘bandiera’, Daniel Boloca, quando dice che nelsta "benissimo" e spera di "rimanerci il più a lungo possibile". E, dopo una gavetta infinita, che prima di portarlo in B lo ha a lungo ‘sballottato’, dopo le giovanili tra Torino e Juventus, tra i dilettanti, la serie D, addirittura una stagione in Slovacchia, manda a memoria il tanto che ha imparato (anche) nel corso delle due ultime stagioni. Una promozione in A con il Frosinone di Fabio Grosso, nel 2022/23, una retrocessione in B con illa stagione scorsa e quest’anno un campionato che, ha detto a TRC, ospite di ‘Barba e capelli’, "stiamo affrontando nel modo migliore, fin qua, ma guai a ‘sedersi’: siamo primi, abbiamo un vantaggio importante su chi insegue, ma non vale la pena guardare troppo in là: meglio restare all’oggi".