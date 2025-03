Lanazione.it - Con questo forno a microonde Candy con grill riscaldi e scongeli in un attimo! Ora lo paghi il 42% in meno

Leggi su Lanazione.it

Rivoluziona la tua cucina con ildi, marchio che già da solo è una garanzia quando si parla di elettrodomestici di qualità. Dotato di ben 6 livelli di potenza e con una capacità di 20 litri,a libera installazione è perfetto per aiutarti in qualsiasi ricetta. Ha delle utilissime funzioni di(per preparare deliziose pietanze gratinate) e di scongelamento, quest'ultima perfetta per mantenere il più possibile intatte le proprietà nutritive dei tuoi alimenti. In più, collegandoti all'app hOn potrai accedere a tantissime ricette pensate da chef e food blogger, oltre a ottimi consigli su come sfruttare al 100% le funzionalità di. Ma il vantaggio più incredibile sta nel costo. Con l'offerta Amazon in corso puoi acquistare ilspendendo il 42% in: praticamente losolo 68,90€ al posto del prezzo consigliato di 119€.