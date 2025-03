Gamberorosso.it - Con pochi soldi e tanta volontà trasformano un vecchio negozio in una grande pizzeria. La storia di una famiglia coraggiosa

Leggi su Gamberorosso.it

Via De’ Redi è una stradina del centro storico di Arezzo, a due passi dalla passeggiata modaiola di Corso Italia, aminuti dalla suggestiva Piazzache, con le sue sovrapposizioni architettoniche e i portici medievali, offre il degno proscenio per la frequentatissima Fiera Antiquaria. La viuzza, seppure gremita di insegne che propongono ogni tipologia di cucina, non è stata conquistata dai grandi brand: troppo piccoli i locali. L’offerta “No logo” è originale e contemporanea, lontana dalle atmosfere autentiche ma molto vicina al disegno cosmopolita dei centri storici delle città europee più trendy. La suggestione ci porta allo stile dei bistrot parigini o alle birrerie storiche di Praga.Di certo via De’ Redi non ricorda Spaccanapoli eppure, proprio qui a circa cinquecento chilometri di distanza c’è lan.