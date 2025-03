Ilgiorno.it - Con la scusa dei compiti a casa abusa di due dodicenni compagne di scuola del figlio

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 14 marzo 2025 - Ha approfittato deicolperre delle sue. Un 52enne di origini marocchine, da anni residente nel Comasco, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale su minorenni. Secondo l'ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal gip di Como, all'uomo vengono contestati due episodi, entrambi risalenti allo scorso mese di ottobre. A far scattare le indagini è stata una segnalazione ai carabinieri dellafrequentata dalle due giovani vittime, che hanno trovato la forza di raccontare agli insegnanti quanto accaduto in quello che doveva essere un pomeriggio di studio tra amici per svolgere un compito assegnato in classe. Se possibile ancora più inquietanti le circostanze del secondo episodio, avvenuto una settimana più tardi, quando una delle due ragazzine avrebbe incontrato casualmente il padre del compagno nel posteggio di un centro commerciale.