Ilfattoquotidiano.it - Con la manifestazione per l’Europa si risveglia la coscienza morale collettiva

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ molto positivo che, con un risveglio pressoché improvviso e istintivo della, che invero sembrava sopita, molti cittadini italiani, al di fuori di ogni organizzazione politica, e per spontanea iniziativa di gruppi e associazioni di vario genere e persino di Enti comunali, rappresentativi delle relative comunità, abbiano deciso di riunirsi in piazza per protestare contro la imprevista e poco approfondita risoluzione della Commissione Europea, approvata dal Palamento, di rispondere, con un riarmo delda 800 miliardi di euro, all’abbandono da parte di Trump della protezione militare dele della Ucraina.Ed è molto importante rilevare che in questa protesta quello che emerge è proprio un comune sentire contro la guerra, la peggiore catastrofe umana e ambientale che si possa immaginare, e che, si badi bene, non è mai voluta dal popolo, ma solo dalle classi dominanti, sostenute oggi, in Europa, come in America, da quei partiti populisti e sovranisti di destra, connotati da un forte anti intellettualismo e da un malinteso nazionalismo, che in sostanza mira alla distruzione della democrazia e alla presa del potere da parte degli oligarchi, ai quali soltanto, in fin dei conti, giovano le guerre.