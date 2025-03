Tarantinitime.it - Con Kyma Mobilità il biglietto a bordo degli autobus

Tarantini Time Quotidianolancia una nuova campagna per promuovere presso la clientela alcune funzioni della bigliettazione elettronica; questa e altre iniziative sono state presentate in una conferenza stampa tenutasi presso l’azienda partecipata del Comune di Taranto che gestisce il trasporto pubblico locale, la sosta tariffata e il servizio idrovie.Alla iniziativa per l’azienda hanno partecipato l’intero CDA, il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio, il Vicepresidente Dott. Cosimo Gigante e la Consigliera Dott.ssa Anna Cherchi, nonché il Direttore Generale Avv. Vito Mascolo e l’ing. Marianna Ettorre, responsabile Manutenzione parco rotabile, mentre per Larry Agency di Taranto è intervenuta la CEO Dott.ssa Stefania Ressa.«Dopo un primo periodo per abituarsi alle tante novità – ha annunciato il Presidente Avv.