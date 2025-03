Laverita.info - «Con il nuovo reato di femminicidio portiamo il diritto verso la realtà»

Il ministro per le Pari opportunità Eugenia Roccella: «Ci sono tanti uomini che uccidono donne e non l’in. Serve ripetere quanto è stato fatto con il delitto d’onore: averlo eliminato per legge è stata la molla per mutare la mentalità».