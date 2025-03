Iodonna.it - Con il messaggio “No Decisions Without Us”, CoorDown lancia una campagna affinché le persone con Sindrome di Down siano incluse nei processi decisionali

Immaginate un mondo in cui, ogni decisione importante che vi riguarda sia presa senza di voi. Dove gli altri scelgono cosa indossate, come vivete e dove potete andare. È questa la realtà di milioni dicon disabilità, costrette spesso a osservare soltanto il mondo cambiare attorno a loro, senza poter influenzare in alcun modo quel cambiamento. Ed è proprio contro questa esclusione che si scaglia la nuovadi, “NoUs”, ovvero “Nessuna decisione senza di noi”. Giornata mondialedi: Sting canta perX “NoUs”: ildirompenteIn occasione della Giornata mondiale delladi, che si celebra il 21 marzo,punta dritto al cuore del problema: lecon disabilità devono esserenei