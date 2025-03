Puntomagazine.it - Con “Il giardino delle ombre” Barbara Malaisi ci invita a esplorare le profondità dell’animo umano

“Il” di: un noir introspettivo che esplora dolore, redenzione e destino nell’oscurità della psiche umanaCasa Editrice: YoucanprintGenere: thrillerPagine: 160Prezzo: 17 euroCodice ISBN: 9791222780535“Il” diè un romanzo noir che fa calare il lettore in un’atmosfera cupa e inquietante, esplorando i meandri di una psiche tormentata. La storia si snoda attorno a Sabino, che ritroviamo nel cuore di un cimitero, seduto su una panchina, sull’orlo di compiere un gesto estremo. “Fino a un certo punto del suo cammino terreno, aveva immaginato il fatidico momento del trapasso come un premio, il riposo della morte come riconoscimento di una vita piena e onesta. Ora, sapeva che sarebbe stata la giusta punizione per tutto ciò che aveva fatto, per il male che aveva inflitto e per cui, incredibile a dirsi, non aveva pagato, se non con la propria autodistruzione” scrivenelle prime pagine del suo libro.