Riminitoday.it - Con "Free Play", il fine settimana del centro commerciale è all'insegna dei giochi da tavolo e di ruolo

Leggi su Riminitoday.it

Un'occasione unica per scoprire e vivere il mondo deidain un contesto interattivo e divertente, adatto a tutte le età. Alle Befane Shopping Centre di Rimini prende il via "", un viaggio nell'universo ludico grazie ad un evento che trasformerà per unil.