Juventusnews24.com - Comuzzo avvisa la Juve: «Sappiamo che avremo la carica dei tifosi, è una gara che vale tanto. Cercheremo di dare il massimo»

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni del difensore della Fiorentina in vista del match di Serie AIl difensore della Fiorentinaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Conference League, in vista della sfida contro la. PAROLE – «Domenica ci sarà lantus,cheladei nostri. Sono sempre emozioni forti. Laper idiil. Io cerco diile di aiutare la squadra e i compagni. Il mio carattere è quello e cerco diilin campo. Sapevamo quello che dovevamo fare, all’andata non siamo stati queli che volevamo e oggi invece ce l’abbiamo fatta».Leggi suntusnews24.com