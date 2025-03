Ilgiorno.it - Comunità energetica. Avanti col progetto

Leggi su Ilgiorno.it

Con una campagna d’informazione è iniziato il percorso che porterà alla nascita delle primeenergetiche rinnovabili di Pavia. "Le Cer – ha spiegato l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa – possono essere formate da cittadini, piccole e medie imprese, realtà religiose ed enti pubblici con i loro edifici che producono, condividono e consumano energia. Il modello ha tre benefici. Ambientale con un risparmio di emissioni Co2, economico con un risparmio in bolletta e sociale perché rafforza il modello di società. Da parte nostra vogliamo sviluppare una Cer che vada incontro ai benefici per i privati con uno sconto in bolletta e un’accezione solidale". Il Comune sta stendendo unper partecipare al bando regionale Reload Cer che sostiene leenergetiche, mercoledì alle 21 nella sala conferenze del Broletto si terrà un incontro con i cittadini.