Comparabile trionfa ai Le Fonti Awards 2025: premiata come Eccellenza dell'Anno per Innovazione e Leadership nei servizi di comparazione

Milano, 14 marzo– La cerimonia tenutasi ieri sera a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, ha visto.it conquistare il prestigioso riconoscimento “di” a Le. In un periodo caratterizzato da continui rincari delle bollette energetiche che pesano sui bilanci familiari,.it si distingue per la capacità di mostrare agli utenti il più ampio ventaglio di soluzioni per luce e gas sul mercato italiano.Grazie a speciali piani tariffari, scontistiche dedicate e partnership esclusive, la piattaforma conquista la fiducia di migliaia di famiglie. Questo importante premio, consegnato durante uno degli eventi più autorevoli del panorama economico-finanziario italiano, celebra il percorso innovativo di una realtà che sta cambiando il modo in cui le famiglie italiane scelgono le proprie offerte Internet, Luce e Gas e(Assicurazioni, Mutui e streaming).