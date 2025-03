Inter-news.it - Compagnoni: «Inter, sarà tosta! Il futuro di Inzaghi è appeso al finale»

A due giorni dallo scontro diretto con l’Atalanta, Maurizioesamina il momento dell’. Secondo il giornalista ildi stagione nerazzurro potrebbe addirittura avere delle conseguenze suldi Simone.LA PRESSIONE – Maurizio, ospite del salotto di Sky Sport, espone il proprio punto di vista sulla posizione dell’, che tra domenica sera sfiderà l’Atalanta: «Per l’, un pareggio potrebbe andar bene come no. Dipende anche da ciò che farà il Napoli. Ci sono trenta punti ancora in ballo, che sono tanti, e dubito che una di queste squadre riesca a fare dieci su dieci. Per l’arrivare alla pausa Nazionali dietro al Napoli, con la pressione di dover inseguire e con gli impegni in calendario, sarebbe complicato».Dai risultati dell’aldi: il punto di vista diprima della sfida con l’AtalantaIL– Mauriziosi pronuncia anche su Simone: «Dall’esterno la sensazione è che ci sia una situazione che va monitorata.