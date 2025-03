Ilgiorno.it - Como, pericolo per l'ordine pubblico: chiuso il market di via Anzani

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 marzo 2025 – Con unfirmato dal questore diMarco Calì, è stata sospesa la licenza deletnico di via, ormai da tempo oggetto di attenzione dalle forze di polizia e ritenuto “luogo di condotte illegali, violazioni penali e amministrative, ritrovo di pregiudicati e di abituale inosservanza delle basilari regole civili”. Il provvedimento, notificato oggi al gestore, un uomo di 42 anni originario del Bangladesh, sospende per 10 giorni la licenza del locale. La relazione redatta dalla Polizia Amministrativa e di Sicurezza, elenca una serie di fatti e di reati che si sono verificati all’interno e all’esterno del locale, tutti ampiamente documentati dagli interventi della polizia e durante i numerosi controlli, anche interforze. Dai quali sono anche emerse responsabilità per l’incauta gestione dell’attività del locale, da cui è derivata la valutazione disità per l’e la sicurezza pubblica.