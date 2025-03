Quicomo.it - Como-Cernobbio andata e ritorno con Humanity: in mostra Umani di Josè Molina

Leggi su Quicomo.it

Nell’ambito diA/R, in cui il Teatro Sociale die il Comune diorganizzano insieme incontri e laboratori a ingresso libero in Villa Bernasconi, legati alla programmazione della Stagione teatrale, unasi pone come sigillo a un altro anno di concerti e di.