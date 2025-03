Lanazione.it - Commercio, chi lascia e chi arriva. Rischio assedio dei bazar turistici nel ‘salotto buono’ di via Fillungo

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 14 marzo 2025 – Anche “Forchetta Curiosa” si arrende. Sulla grande passione dei suoi gestori, Roberto Balducci e Genny Bronzetti, purtroppo hanno avuto la meglio alcuni problemi di salute che li hanno costretti alla resa. “Con rammarico, dopo 8 lunghi e bellissimi anni siamo costretti a cedere l’attività – dice Roberto – . Una piccola gastronomia che abbiamo fatto nascere e crescere per offrire un servizio, un’idea vincente scaturita da ciò che da una vita sappiamo fare, cucinare e stare al pubblico, una combinata bellissima. Adesso però alcuni problemi di salute non mi permettono di assicurare quella continuità che è fattore indispensabile per un’attività di questo tipo, sono costretto a alzare bandiera bianca e a ritirarmi in pensione. Cosa farò? Chissà, forse finalmente me ne andrò a pescare”.