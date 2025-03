News.robadadonne.it - Come la Luna Piena di Sangue del 14 marzo 2025 con eclissi totale influenzerà i segni zodiacali

Se qualcuno stamattina, verso le 7:54, avesse alzato gli occhi al cielo (maltempo permettendo) avrebbe notato ladi– da non confondersi con quella di ottobre, detta dio del Cacciatore -, una particolare circostanza in cui il satellite, in questo Plenilunio, viene del tutto eclissato dall’ombra della Terra, assumendo un colore rossastro.Il fatto che lacoincida con un’re fa sì che la potenza del satellite in queste condizioni sia decuplicata, e dovremo aspettare fino al prossimo 7 settembre per rivedere un fenomeno simile, che non si ripeterà poi fino al 3del 2026.Dopo ladi Neve di febbraio, questailluminerà il cielo nel segno della Vergine, main maniera importante, bene o male, tutti i, in particolare quelli dei nati con pianeti o angoli negli ultimi gradi deimutevoli: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci.