Sport.quotidiano.net - Come in Coppa Italia. La Giana castiga ancora Caldiero. Ora la zona playoff è in cassaforte

GORGONZOLA (Milano)in, così in campionato: labatte ile blinda la. Subito vantaggio. De Maria calcia due volte, poi appoggia per l’eterno Pinto, 38 anni e la grinta di un debuttante: legnata in rete.c’è, ma scialacqua il pari con Marras che, a tu per tu con Mangiapoco, spedisce la palla nel parcheggio. Pallino veneto e pressione, biancazzurri troppo bassi a puntare molto sulle ripartenze. Dopo il té, invece,decisamente più concreta. Bis sfiorato dall’inzuccata di Montipò e dalla sberla di Pinto. Bis centrato sull’asse Marotta-Tirelli: break e apertura morbida del centrocampista, fiammata e tocco sotto dell’ex Ascoli. Iltorna alla carica: Pelamatti innesca un batti e ribatti risolto da Cazzadori. Sofferenza fino al recupero, quando Ballabio beffa Gecchele e guadagna un rigore insaccato da De Maria.