Come i videogiochi stanno cambiando il corpo umano: uno studio svela le trasformazioni future

Unospagnolo ha analizzatopotrebbero modificare ildei videogiocatori entro il 2040. Negli ultimi decenni, isono diventati una parte sempre più rilevante della vita quotidiana di milioni di persone. E se un tempo la demonizzazione era legata all’impatto che i giochi più o meno violenti potessero avere sulla psiche dei più giovani (ricordatela strage del liceo statunitense Columbine fosse parzialmente attribuita ai? Giammai prendersela con la diffusione capillare delle armi), adesso che s’è capito che videogiocare non fa poi così male ci sono altre ragioni per cui dovremmo allarmarci: un recentecondotto in Spagna ha analizzato i potenziali cambiamenti fisici che potrebbero verificarsi entro il 2040 a causa di un uso prolungato dei videogame.