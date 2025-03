Terzotemponapoli.com - Come agisce il Napoli di Conte. E i tifosi azzurri verso Venezia

Il. Anzi, i.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “La presenza a pieno regime di McTominay consente al tecnico di operare un’autentica metamorfosi nello spartito tattico della squadra. E’ lui il jolly nelle mani del tecnico che lo impiega in varie zolle di campo e a seconda delle esigenze e delle circostanze. Da quel momento infatti ilgiocherà sempre con quattro uomini in difesa (fino al mese scorso), alternando un centrocampo numericamente più robusto (4-2-3-1) con il tridente puro (4-3-3)”. ‘Diversi’in uno.Una scelta vincente che ha portato gliin testa alla classifica per gran parte della staigone guardando sempre tutti dall’altoil basso. E siamo alla storia recente. E siamo al febbraio nero fatto di infortuni (tanti) e di troppe partite in cui la vittoria è sfumata all’ultimo secondo.