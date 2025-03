Oasport.it - Combinata nordica: Terence Weber si aggiudica il PCR di Oslo davanti a Riiber

Giornata dedicata al Provisional Competition Round ad, in Norvegia. Si è disputato da pochi minuti il salto maschile per la Compact sull’HS134 nella capitale norvegese che ha visto primeggiare il tedesco.Di gran lunga il miglior salto di giornata per lui a livello di distanza: 133 metri con il punteggio finale di 124,7 per sopravanzare Jarl Magnus, il grande favorito e beniamino del pubblico.Terzo al momento Johannes Lamparter, poi il finlandese Ilkka Herola ed il tedesco Vinzenz Geiger. Squalificato invece l’altro norvegese, Jens Luraas Oftebro.In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, diciannovesimo. Trentanovesimo Manuel Senoner, quarantaduesimo Alessandro Pittin.