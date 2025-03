Oasport.it - Combinata nordica femminile, Gyda Westvold Hansen in testa nel PCR di Oslo

Leggi su Oasport.it

La padrona di casa norvegesechiude al comando il Provisional Competition Round dell’Individual Compact HS134 valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 dicon 100.4 punti.Seconda piazza per la connazionale Ingrid Laate, con 96.9, a 6?, mentre al terzo posto si trova l’austriaca Lisa Hirner, sul gradino più basso del podio con 85.8 punti, a 12? dalla vetta. Quarta piazza per la tedesca Nathalie Armbruster, con 80.0 punti, a 17?.Due le azzurre al via tra le 26 iscritte: 22ma piazza per Veronica Gianmoena con 21.5 punti, a 1’05”, medesimo distacco per Daniela Dejori, 24ma a quota 5.9.