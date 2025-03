Internews24.com - Collina svela: «Se sono mai stato tifoso? Da giovane ho provato simpatia per due squadre, ecco quali»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex arbitro hato perduedi Serie A simpatizzava prima di diventare un direttore di gara professionista: le sue parole Pierluigi, uno degli arbitri più iconici della storia del calcio, ha recentemente rivelato durante un’intervista nel programma “Passa dal BSMT” le sue preferenze calcistiche risalenti ai tempi della sua gioventù, prima di intraprendere la carriera di direttore di gara professionista.SUL SUO PASSATO – «Io ho sempre creduto, nella trasparenza, nella passionalità. Talvolta mi chiedono: hai mai fatto il tifo per una squadra. Io quando avevo 10 anni o anche 11, 12, 13, 14 e 15 anni ho tifato per alcune. Era normale. Sarebbesorprendente e falso il contrario. E allora come hai fatto ad appassionarti a questo sport? Se sei coinvolto diventidi te stesso.