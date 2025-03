Internews24.com - Cocchi Inter, dopo l’esordio in prima squadra arriva il rinnovo: accordo trovato con l’agente! Tutti i dettagli

di Redazioneinilconsul contratto che firmeràPeriodo super positivo per Matteo: il giovane terzino dellavera di mister Zanchetta, oltre ad averinin Champions League contro il Feyenoord, ha anchel’intesa per ildi contratto col calciomercato. A svelarlo è Tuttosport, che spiega come i nerazzurri abbiamo chiuso l’col suo agente, Enzo Raiola, nelle scorse settimane. L’esterno classe 2007, considerato dagli addetti ai lavori come l’erede di Dimarco, firmerà un nuovo contratto fino al 2028. Di seguito– «A proposito di giovani: contro il Feyenoord ha debuttato in Champions League il terzino sinistro Matteo