Isaechia.it - Clizia Incorvaia risponde alle critiche dopo la morte di Eleonora Giorgi: “Se non ostenti il tuo dolore e ti fai vedere devastato….”

Leggi su Isaechia.it

Da giorni diversi utenti si stanno scagliando contro, rea di essere tornata a lavorare e di aver ripreso in mano la sua vitail lutto che ha colpito suo marito Paolo Ciavarro e tutta la famiglia. Il 3 marzo è infatti scomparsauna lunga malattia, la sua amatissima suocera, nonché una delle attrici più popolari delle commedie anni 80 e 90.Poco fasi è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove si è soffermata in particolare sull’ostentazione del. Davvero chi ostenta in realtà sta soffrendo di più?Le parole dell’ex gieffina e influencer:meride embed="25876"Anni fa in Sicilia pagavano le signore ai funerali per piangere. Più persone ostentavano il loro, erano lì a piangere la, più significava che il defunto era stato onorato, rispettato e amato.