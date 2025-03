Biccy.it - Clizia Incorvaia criticata per essere tornata a lavorare, la splendida risposta

Leggi su Biccy.it

lo scorso mercoledì ha partecipato ai funerali di sua suocera e oggi, a dieci giorni di distanza, è stata duramente attaccata su Instagram perché è. Accuse che non avrebbero meritato una, ma che l’hanno ugualmente ottenuta. Questo perchéè davvero una signora.“In passato ai funerali pagavano le signore per piangere e più persone ostentavano il loro dolore, più erano lì a piangere la morte, più significava che il defunto era stato onorato, rispettato e amato” – ha esordito – “Ancora oggi, però, ci portiamo dietro questo retaggio culturale. Oggi, se non ostenti il tuo dolore e non ti fai vedere devastato, significa che non te ne frega niente, che non rispetti tua suocera, che non rispetti chi è morto, che hai già superato la cosa. Perché lo devi fare vedere, devi mostrare che soffri, che stai male.