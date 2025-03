Ilrestodelcarlino.it - Clima d’odio contro i giovani arbitri. “Botte, insulti e minacce. I peggiori? Gli adulti”

Cesena, 14 marzo 2025 – Lo sport può essere la soluzione a tanti problemi, soprattutto per le nuove generazioni, che sudando in campo, qualsiasi sia il campo, possono irrobustire la pelle e soprattutto lo spirito attraverso la strada virtuosa che passa dalla pratica di corretti stili di vita. A patto che nessuno rovini l’alchimia. Purtroppo il rischio è tutt’altro che secondario. A febbraio c’era stato il caso di una mamma di una giocatrice di basket che durante una partita dell’under 19 aveva rivolto offese razziste a un’atleta avversaria, nei giorni scorsi un ragazzino durante una partita di calcio nel riminese aveva insultato l’arbitro cesenate. “Il problema non può essere sottovalutato – commenta Andrea Casadei, presidente della sezione cesenate dell’Aia, l’associazione italiana- – prima di tutto per via della frequenza degli episodi.