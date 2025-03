Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2025: Jorgenson al comando, Vingegaard si ritira

Leggi su Oasport.it

Matteosi conferma aldellagenerale dellaal termine della sesta tappa. Il ciclista statunitense ha conservato il simbolo del primato, ma cambia il suo più immediato inseguitore in graduatoria: non è più il compagno di squadra Jonasa cui ieri aveva strappato la maglia, perché il danese ha deciso dirsi in seguito alla caduta che lo aveva messo in seria difficoltà durante l’ultima frazione.Il portacolori del Team Visma Lease a Bike svetta in testa alla graduatoria con un margine di 40 secondi nei confronti del tedesco Florian Lipowitz e di 59” sul danese Mattias Skjelmose, mentre l’olandese Thymen Arensman è quarto a 1’20” e il portoghese Joao Almeida è quinto a 2’40”. Domani è previsto l’arrivo in salita ad Auron (ultimi 7,3 km al 7% di pendenza media).