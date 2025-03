Biccy.it - Classifica dei brani più venduti: crolli e balzi dei pezzi di Sanremo

Ad un mese esatto dal Festival di2025 vediamo come stanno andando idei big nellaFIMI. Anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana ha svelato quali sono stati i 100più popolari degli ultimi sette giorni e tra questi ce ne sono molti del Festival (qui i dati della scorsa settimana). C’è chi è crollato come Simone Cristicchi, che è passato dalla 57 alla 76 e chi come Gaia è salita dalla 17, alla 13 fino alla 12 di questa settimana.È scesa invece Amarcord di Sarah Toscano, che dalla 17 è finita fuori dalla top 20, così come Brunori Sas, la sua L’albero delle Noci, dalla 18 è finita alla 24. In vetta allaancora Balorda Nostalgia di Olly, così come è rimasta stabilissima Giorgia con La Cura Per Me, è cambiato invece il terzo posto, Fedez ha ceduto il passo ad Achille Lauro e la sua Incoscienti Giovani.