Civitavecchia aderisce alla Giornata contro i Disturbi del Comportamento Alimentare

, 14 marzo 2025 – L'Amministrazione comunale diNazionale per la lottadel, che si celebra il prossimo 15 marzo, sostenendo la Campagna Never Give up promossa da Anci e dall'omonima Onlus.Per sensibilizzare su una problematica che colpisce soprattutto i giovani e per testimoniare la vicinanza a chi ne soffre, il Teatro Comunale Traiano verrà illuminato di lilla, il colore simbolo della lotta aialimentari."Idelrappresentano una delle principali cause di disagio tra i più giovani e spesso vengono sottovalutati. Come Amministrazione vogliamo dare un piccolo segnale per una maggiore consapevolezza", dichiara il Sindaco Marco Piendibene.