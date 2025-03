Sport.periodicodaily.com - Cittadella-Sassuolo: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani capolisti sono di scena in Veneto dove troveranno un avversario bisognoso di punti per mettersi al riparo dalla retrocessione.si giocherà sabato 15 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI veneti stazionano a metà classifica con 33 punti, ma non solno totalmente fuori dalla lotta per non retrocedere, visto che due punti più sotto c’è già la zona play-out. Essenziale perciò fare punti, soprattutto tra le mura amiche dove la vittoria in questa stagionale non è stata un’abitudine.Gli emiliani stanno dominando la cadetteria veleggiando al primo posto con nove punti di vantaggio sulla seconda. A nove giornate dal termine, qualsiasi risultato scaturirà per la squadra di Grosso non comprometterà il suo destino ormai indirizzato verso la promozione.