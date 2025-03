Lopinionista.it - Città Italiana dei Giovani 2025: le città finaliste

Catania, Pisa e Torino sono leche si contenderanno il prestigioso riconoscimento promosso dal Consiglio NazionaleROMA – Catania, Pisa e Torino sono le tredel Premiodei, promosso dal Consiglio Nazionale deiin collaborazione con il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenziaper la Gioventù. Il Premio valorizza progetti dia misura di, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.I progetti presentati dai tre Comuni finalisti sono stati selezionati dalla Giuria per la loro capacità di favorire il coinvolgimento deiattraverso la costruzione di spazi e strumenti validi a garantire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali locali.